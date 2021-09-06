Горняк22: Сильные магнитные бури обрушатся на Землю в сентябре 2021 года

Магнитная буря Фото: Толк

Магнитные бури в сентябре 2021 года будут достаточно сильными, поэтому негативно отразятся на здоровье человека. Рассказываем, в какие дни лучше не выходить из дома и быть предельно осторожными

11 и 12 сентября

В эти два дня эксперты прогнозируют магнитные бури средней тяжести. Пережить их будет значительно легче, так как они выпадают на выходные. Пик произойдет ранним утром 12 сентября, поэтому в этот день нужно выспаться и хорошо отдохнуть.

Магнитные бури будут опасными для всех людей. Проблемы со здоровьем коснутся как здоровых людей, так и людей с хроническими заболеваниями.

С 18 по 21 сентября

В этот период ожидаются самые сильные магнитные бури. Эксперты советуют метеозависимым людям подготовиться к ним заранее. По возможности нужно остаться дома, не нервничать, больше отдыхать и запастись лекарственными препаратами. Сообщается, что в эти дни повышается риск возникновения инфарктов и инсультов.

С 18 по 21 сентября люди могут жаловаться на мигрени, скачки давления, раздражительность, апатию или агрессию, потерю аппетита, бессонницу, а также на обострение хронических заболеваний.

Источник

ТОЛК