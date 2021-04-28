Горняк22: Частные компании Алтайского края смогут оказывать соцуслуги

Частные организации, наряду с государственными оказывающие жителям социальные услуги, получили доступ к бюджетным средствам. Алтайский край стал одним из 16 пилотных регионов, в которых до 2024 года апробируют новые подходы к деятельности в этой сфере.

Санатории – на старте

НКО, благотворительные фонды, социальные предприниматели отныне равноправные партнеры госучреждений в деле социального обслуживания жителей края по таким направлениям, как санаторно-курортное лечение; паллиативная медпомощь; туризм, доступный социально незащищенным слоям населения; спорт; содействие занятости. О том, что все эти отрасли могут быть перспективными для Алтая с учетом его кадрового, научного, медицинского, образовательного, административного потенциала, сообщила заместитель директора департамента Минфина России Вероника Сергеева, открывая в Барнауле установочную сессию по реализации Федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».

По ее словам, его новеллы меняют саму философию социальной системы страны, а гарантом благонадежности частников вводится сертификация. Желающие работать в рамках государственного заказа обязаны будут преодолеть такой законодательный барьер.

На старте новаций в нашем регионе такой поставщик социальных услуг, как санаторно-курортная сфера, динамичная и востребованная.

– Это начало, подчеркивающее, что регион в этом направлении на самом хорошем счету в федеральном центре, – констатировал заместитель председателя Правительства Алтайского края Виталий Снесарь. – Мы можем гордиться своим участием во внедренческих экспериментах с прогнозом реального положительного эффекта. Эта работа в качестве пилотной площадки накладывает на региональные власти ответственность. Очень высокими будут и спрос с нас, и требования к квалификации госслужащих и сотрудников учреждений, привлеченных к апробации. Будем соответствовать, чтобы в Алтайском крае постепенно перейти на новые подходы к реализации и других социальных услуг.

Настал момент

Зачем понадобилось столь смелое новаторство в области, от стабильности которой зависит качество жизни миллионов людей?

Отвечая на этот вопрос, Вероника Сергеева возвращает нас во времена СССР, где единственным гарантом благополучия жителей страны было государство. Никакой иной формы собственности не предполагалось. Однако за последние четверть века образовался, окреп и сформировался как рынок класс частников, развивающийся, готовый отвечать запросам общества. Спикер подчеркнула: негосударственный сектор всегда включался там, где не выполнял в силу разных причин определенных функций государственной машины. Настал, по мнению Сергеевой, момент объединения усилий партнеров:

– Уже сейчас немало дополнительных запросов общества удовлетворяется частными организациями за счет бюджетных средств. Речь о проектах, реализуемых на средства грантов. Но гражданина по большому счету не интересует, из какой части экономики он получит нужную ему услугу. Главное для него – реализовать потребности в образовании, санаторно-курортном лечении, отдыхе, занятости и так далее. Не было раньше пути, по которому вместе шли бы государство и частник, взаимодействуя на прозрачных условиях. Разработчики приняли этот вызов и предложили закон, дающий решение многих проблем. Весь прошлый год мы работали с органами власти Алтайского края, формировали объемы социального заказа, просчитывали показатели, делали их публичными и открытыми для обсуждения. Теперь с ними можно ознакомиться на официальных ресурсах региона.

Уточним. Равный доступ к бюджетному финансированию всех игроков рынка социальных услуг очень важен, конечно, но он не самоцель. Куда важнее простота получения их для жителей края:

– Если сейчас нам необходимо тратить время на сбор необходимых документов, подтверждающих право на ту или иную услугу, то новый закон поможет исключить излишние шаги. Человеку достаточно будет зайти на портал госуслуг, написать заявление. А дальше поставщик услуги обязан будет предоставить ему санаторно-курортное лечение, содействовать трудоустройству или предложить нужный вид социального обслуживания, – резюмировала Сергеева.

Алтайская правда