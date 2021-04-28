Горняк22: «Спичка» загорелась. Частный сектор Бийска подключают к газу

На «Спичке» (так называют этот микрорайон частных домов бийчане), несмотря на будний день, настоящий праздник – запуск первой очереди газораспределительного пункта. Он даст возможность подключиться к газу 110 домовладениям.

– Данный объект мы строили дольше запланированного, и спасибо бийчанам, что они в нас верили, – говорит руководитель фирмы-подрядчика Серик Айзимбеков.

Сложность, по его словам, заключалась в том, что здесь проложено немало различных сетей – водопроводных, электрических, телефонных – к несколькими заводам.

– Порой приходилось останавливать экскаватор и браться за лопаты, – уточняет Серик Айзимбеков. – На зато при прокладке газопроводов мы не повредили ни одну проходящую здесь сеть жизнеобеспечения!

Строились сети, 1700 метров, на внебюджетные средства, которые затрачивала фирма-подрядчик, плюс деньги, собранные с жителей.

В этом районе предстоит построить еще четыре очереди газопроводов, и это даст возможность завести голубое топливо в более чем 500 частных домов.

Но вот кран на ГРП открыт – и факел запылал синим цветом. На «Спичку» пришел газ! Жители микрорайона оказались настолько благодарными сотрудникам фирмы-подрядчика «Азимут С», что всем, кто участвовал в стройке, подготовили и вручили благодарственные письма.

– Ждали газ давно. Мы, можно сказать, вступаем в эру новой цивилизации, – делится своей радостью Иван Давыдкин, проживающий на улице Минина. – Не надо будет заготавливать дрова, уголь, а главное – не нужно топить печи.

Повезло в этот день и жителям поселка Нагорного в восточной части наукограда, где этим же подрядчиком была завершена четырехкилометровая газовая сеть. Здесь благами экологичного топлива смогут воспользоваться более 300 хозяев домовладений.

Безопасность же обоих участков газоснабжения, введенных в этот день в эксплуатацию, взялся обеспечивать бийский участок ООО «Газпром газораспределение Барнаул».

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Новости Бийска

Алтайская правда