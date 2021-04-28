Горняк22: Жители Алтайского края увидят свой поток трансляции «Бессмертного полка»

Жители каждого региона увидят свой поток трансляции «Бессмертного полка онлайн». Начало в 15:00 по местному времени.

Напоминаем, что подать заявку на участие можно до 7 мая на сайте 2021.polkrf.ru. В специальных графах надо указать регион проживания, фамилию, имя и отчество участника войны, дату его рождения, загрузить фотографию.

Стоит обратить внимание: если вы находитесь в Алтайском крае, а ваш родственник жил и был призван, к примеру, в Московской области, то при регистрации можно указать любой из этих регионов.

Заявки перед публикацией проверяют модераторы. Они выясняют, насколько подлинна описанная история.

Посмотреть трансляцию можно на том же сайте. Она будет длиться весь день – в удобное для каждого региона время.

Алтайская правда