Горняк22: Как в Алтайском крае соблюдают трудовые права женщин

28 апреля с 14:00 до 16:00 в Государственной инспекции труда в Алтайском крае пройдет «прямая линия» (3852) 55–38–96 по вопросам соблюдения трудовых прав женщин. Звонки принимаются от всех желающих.

Отметим, 28 апреля — Всемирный день охраны труда. Также он еще называется Всемирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте.

Это не праздничный день. Это день памяти тех, кто погиб на рабочем месте. История Всемирного дня охраны труда начинается с 1989 года, когда в США и Канаде профсоюзами и работниками был проведен «День памяти погибших работников» в память о тех, кто пострадал или погиб на рабочем месте.

Десять лет спустя более чем в 100 государствах планеты стали проводиться широкомасштабные акции и мероприятия, направленные на привлечение внимания людей и чиновников к различным проблемам, связанным с охраной труда.

Алтайская правда