Горняк22: Вкусный кулич на Пасху — самый лучший рецепт 2021 года

Заниматься приготовлением блюд к праздничному пасхальному столу (Пасха в 2021 году будет отмечаться 2 мая) православные начинают еще с Чистого четверга. В этом году он выпал на 29 апреля. В первую очередь, хозяйки пекут кулич.

Учитывая, что при современном ритме жизни времени не так много и заводить опару, а потом ждать сутки-двое может далеко не каждая хозяйка, предлагаем рецепт попроще. Тем не менее, очень вкусный. Результат – выпечка высокого качества. Пальчики оближешь!

Еще один параметр, который мы учли при выборе рецепта – небольшое количество яиц. Дело в том, что пасхальные куличи раньше готовились на основе 20-30, а то и 50 яиц. Отойдем и от этой традиции.

Итак, нам понадобятся:

яйца 2 шт.

желтки 3 шт.

сахар 350 г

сахар 1/2 стакана

масло сливочное 90 г

растительное масло 1/2 стакана

сметана 50 г

молоко 2 стакана

свежие дрожжи 100 г (сухие — 30 г)

мука 700 г

изюм 100 г

цукаты 50 г

орехи 50 г

ванильный сахар 2 пакетика

соль по вкусу.

Сначала нужно яйца взбить с сахаром, потом добавить сметану, растопленное сливочное масло, растительное масло, соль, ванильный сахар. В теплое молоко добавить дрожжи, влить его в яйца, всыпать муку и начать замешивать тесто. Месить до тех пор, пока оно не будет отставать от рук, потому что куличное тесто месят как можно дольше, чтобы оно полностью отставало от рук или от стола. Затем поставить в теплое место для подъема.

Тесто выложить в форму, смазанную сливочным маслом. Оно должно занимать 1/3 объема и снова поставить в теплое место. Когда тесто поднимется, поставить в духовку и выпекать 40-50 минут при температуре 170-180 °С.

Готовый кулич украсим глазурью. Для этого возьмем белок двух яиц. 140 г сахарной пудры немного лимонного сока для густоты и глянцевого эффекта и пищевые красители. Взбитую в крепкую пену массу наносим на остывший (обязательно!) кулич и украшаем кондитерскими посыпками.

Также готовый к выпечке кулич смазывают яйцом, взбитым с 1 ст. ложкой воды, и маслом.

Запомните несколько секретов приготовления пасхального кулича:

Тесто для кулича не должно быть жидким (куличи расплывутся и будут плоскими) и не должно быть густым (куличи будут слишком тяжелыми и быстро зачерствеют);

Тесто должно подходить три раза: первый раз подходит опара, второй раз – когда добавлены все продукты, в третий раз – когда тесто уложено в формы;

Куличное тесто не любит сквозняков;

Выпекают кулич в увлажненной духовке (для этого в низ ставят емкость с водой) при температуре 200-220 градусов;

Кулич массой меньше 1 кг выпекают 30 минут, массой 1 кг – 45 минут, массой 1,5 кг – 1 час, массой 2 кг – 1,5 часа;

Готовый кулич кладут на бок и оставляют в таком положении, пока дно не остынет.

Алтайская правда