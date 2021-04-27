Горняк22: Всенародная скорбь. В Барнауле почтили память жертв геноцида армян

Памятное мероприятие проходило в Алтайской краевой общественной организации «Союз армян Алтайского края». Почтить память пришло много людей, они были одеты в черную одежду в знак соболезнования народу.

Памятное мероприятие проходило в Алтайской краевой общественной организации «Союз армян Алтайского края». Почтить память пришло много людей, они были одеты в черную одежду в знак соболезнования народу.

Вечер начался с минуты молчания, а после Гарик Геворгян, председатель Союза армян Алтайского края, зачитал письмо, в котором администрация города Барнаула выразила свои соболезнования невинным жертвам:

«Геноцид армян – одна из самых страшных страниц в истории человечества, унесшая более миллиона жизней. Сегодня мы вместе с армянским народом скорбим о погибших…» – говорится в письме администрации.

После, в армянском доме зазвучали стихи и песни, посвящённые трагическому событию. Их исполняли дети на армянском языке. Несмотря на свой юный возраст, они проникновенно рассказывали об историческом событии. В песнях говорилось о любви к Родине, которая, несмотря на то, что люди находятся от нее вдали, всегда в их сердцах.

Памятная традиция

Каждый год, 24 апреля, армяне и сочувствующие им люди отмечают годовщину геноцида армян. Это трагическая страница в истории их народа, где невинных людей истребляли по национальному признаку.

Гарик Геворгян отметил, что представители армянского народа по всему миру отмечают эту дату уже более ста лет:

«Наш народ и последующее его поколение будут помнить, и чтить память погибших. Это важно, чтобы люди понимали, мир он для всех и нельзя говорить, что человек плохой из-за другой национальности. Тем более прибегать к насилию. То, что было — наше горе, наша утрата», – добавил Г. Геворгян.

После стихов вокально-хореографический ансамбль «Арцах» исполнил специальный номер – танец «Адана», одноименный названию города, где произошла массовая резня невинных людей.

В завершении вечера, жители города запустили в небо белые шары, что символизировало души невинных жертв.

Наталья Андронова

Барнаул

Алтайская правда