Горняк22: Роскомнадзор обвиняет YouTube в цензуре российских СМИ

Надзорное ведомство заявило, что администрация YouTube регулярно цензурирует аккаунты российских СМИ.

Представители Роскомнадзора (РКН) уверены, что видеохостинг блокирует ролики, которые доносят до зрителей позицию, отличающуюся от принятой на Западе, пишет «Интерфакс».

В частности, по информации РКН, были заблокированы ролики, которые «рассказывают правду об историческом вкладе России в победу над фашизмом, о трагических событиях в Беслане».

Кроме того, YouTube заблокировал обращение президента России в официальном аккаунте НТВ, объяснив это случайной ошибкой. Ограничения также коснулись России 24, ТВЦ, Russia Today, Sputnik.

С начала 2020 года администрации видеохостинга направлено 29 писем с требованием снять ограничения в отношении российских СМИ. Но ответ получен не был.

Ранее в интервью газете «Коммерсантъ» директор YouTube по взаимодействию с властью в Европе, Африке и на Ближнем Востоке Марко Панчини говорил, что видеохостинг специально не цензурирует российские СМИ.

«Мы уважаем и ценим культурно-исторический контент и, если он есть у видео, принимаем его во внимание. Но мы также несем ответственность перед юной аудиторией. Мы тщательно изучаем такие видео и в начале ролика ставим предупреждение о кадрах, которые могут шокировать некоторых зрителей», – отметил Панчини.

Алтайская правда