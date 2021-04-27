Горняк22: Народные обычаи и недобрые приметы на Мартына Лисогона

27 апреля чествуют Мартына Лисогона, а точнее святого Мартина, который жил в Константинополе и носил титул папы Римского. Считалось, что в этот день лисы покидают старые норы и ищут новые. Отсюда и прозвище святого.

Люди верили, что в эти дни лис можно ловить голыми руками. Якобы во время переселения из нор они бывают слепы и глухи.

В южных региона с Мартынова дня начинали пахоту и сев ранних хлебов. Если этот день был теплым и ясным, ждали хорошего урожая. Работали на Мартына от зари до зари.

Также полагали, что на Мартына ворон купает своих детей в лужах и отпускает «в отдел» – то есть на особое семейное житье. Ворона считали зловещей птицей, приписывали ему магическую силу.

Было много недобрых примет на этот день:

Если кто-то в лесу запоет и увидит ворона – встретит волка.

Если ворон каркает на церкви – к покойнику в селе.

Если каркает на избе – к покойнику во дворе.

Алтайская правда