Горняк22: Народные обычаи и недобрые приметы на Мартына Лисогона
27 апреля чествуют Мартына Лисогона, а точнее святого Мартина, который жил в Константинополе и носил титул папы Римского. Считалось, что в этот день лисы покидают старые норы и ищут новые. Отсюда и прозвище святого.
Люди верили, что в эти дни лис можно ловить голыми руками. Якобы во время переселения из нор они бывают слепы и глухи.
В южных региона с Мартынова дня начинали пахоту и сев ранних хлебов. Если этот день был теплым и ясным, ждали хорошего урожая. Работали на Мартына от зари до зари.
Также полагали, что на Мартына ворон купает своих детей в лужах и отпускает «в отдел» – то есть на особое семейное житье. Ворона считали зловещей птицей, приписывали ему магическую силу.
Было много недобрых примет на этот день:
- Если кто-то в лесу запоет и увидит ворона – встретит волка.
- Если ворон каркает на церкви – к покойнику в селе.
- Если каркает на избе – к покойнику во дворе.