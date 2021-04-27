Горняк22: Как отдыхаем на майские праздники и сокращенный ли рабочий день 30 апреля 2021 года?

В преддверие майских праздников – с 1 по 10 мая 2021 года — многих читателей «Алтайской правды» волнует вопрос, как будем отдыхать в эти дни и сокращенный ли рабочий день 30 апреля.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года. Согласно ему с 4 по 7 мая установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

До этого было принято решение, что поскольку 1 мая выпало на субботу, выходным назначено 3-е число – это понедельник. Таким образом, выходными стали 1, 2 и 3 мая. А День Победы, 9 мая, приходится на воскресенье, поэтому опять в понедельник можно будет отдыхать. В итоге выходными будут 8, 9 и 10 мая.

Таким образом, с 1 по 10 мая 2021 года будут выходные и нерабочие дни. Правда они коснутся не всех россиян. Многие из них выйдут на работу 4 мая и будут трудиться по 7 мая включительно. Затем уйдут на трехдневный отдых.

30 апреля 2021 года выпадает на пятницу. Он предшествует празднику Первомаю (официально 1 мая — Праздник Весны и Труда). Согласно производственному календарю, рабочий день будет сокращен на час.

Алтайская правда