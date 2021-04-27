Горняк22: В Алтайском крае стартовало онлайн голосование за объекты благоустройства

С 26 апреля в Алтайском крае стартовало онлайн голосование за объекты благоустройства 2022 года. Жители региона сами выбирут парки, скверы или зеленые зоны, которым предстоит преобразиться по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Отдать свой голос можно по 30 мая на федеральной платформе https://22.gorodsreda.ru. Всего представлено 90 объектов в Алейске, Барнауле, Бийске, Заринске, Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде и Камне-на-Оби.

Из общего количества территорий будут отобраны только 15. «Это те скверы, парки и прогулочные зоны, которые наберут наибольшее количество голосов», — пояснили в Минстрое края.

Голосование привязано к месту регистрации человека. Например, жители Барнаула голосуют только за свой город. Участвовать в «выборах» могут все достигшие 14-летнего возраста.

Алтайская правда