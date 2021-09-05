Горняк22: Сотрудница барнаульской больницы перечислила 1 млн рублей «жениху из Техаса»

Карта. Деньги. Мошенники Фото: Анна Меньшикова, Толк

«Иностранец» вошел в доверие к женщине и попросил у нее денег взаймы. Горожанка, ничего не подозревая, взяла кредит и перечислила нужную сумму

56-летняя сотрудника одной из больниц Барнаула стала жертвой виртуального мошенника, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Женщина рассказала, что в июле этого года она зарегистрировалась на сайте знакомств. Там она познакомилась с иностранцем, который представился Расселом Джонни из штата Техас. Он написал, что сейчас проходил службе в Иордании в качестве медицинского врача и мечтает познакомиться с женщиной из России.

Через некоторое время он сообщил, что хочет поехать в отпуск и для этого попросил у новой возлюбленной 14 тысяч долларов, пообещав все вернуть.

Ничего не подозревая, жительница Барнаула взяла кредит на общую сумму более 1 млн рублей и перечислила их на счет «жениха». После этого новый знакомый перестал отвечать на сообщения.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Барнауле банда мошенников похищала деньги через сайты микрозаймов.

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