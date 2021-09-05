Горняк22: Алтай начнет поставлять солнечную энергию в другие регионы

Телецкое озеро Фото: instagram.com/shadrinpro

Для региона важно развивать солнечную энергетику в связи с тем, что республика практически не имеет собственной генерации: электричество поставляется из других регионов

Глава республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что к 2029 году в регионе будет вырабатываться втрое больше солнечное энергии, что позволит поставлять ее в другие регионы, сообщает ТАСС.

«В Республике Алтай из 365 дней в году 300 солнечных. У нас введены в эксплуатацию и действуют восемь солнечных электростанций и накопитель…Мы ведем переговоры о строительстве еще двух станций. Всего у нас их мощность сейчас 120 мегаватт, еще с двумя станциями будет 170. При этом летом мы тратим 50 мегаватт и 100 мегаватт зимой», – сказал он.

По словам губернатора, ее стоимость будет сопоставима с ценой на газ.

В компании ГК «Хевел», которая строила солнечные станции на Алтае, сообщили, что проект позволил на треть сократить объем перетоков электроэнергии из соседних регионов. Кроме того, это позволило создать в регионе около 200 рабочих мест.

Республика Алтай – первый и единственный российский регион, где создан кластер возобновляемой энергетики. С 2014 года ГК «Хевел» вложила 20 млрд рублей на строительство солнечных электростанций в регионе.

Ранее сообщалось, что Республика Алтай к 2020 году выйдет на самообеспечение энергией от солнца.

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