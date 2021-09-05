Горняк22: В Барнауле без вести пропала женщина в красных босоножках

Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"

Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, связаться с ними по телефону 8-800-700-54-52

В Барнауле без вести пропала 43-летняя Ольга Кобенко, сообщает «Лиза Алерт». Ее местонахождение неизвестно с 24 августа.

Фото: Лиза Алерт

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза голубые.

Одежда: розовая спортивная кофта, голубые джинсы, красные босоножки.

С собой: женская сумка.

Ранее сообщалось, что в Барнауле без вести пропала 19-летняя девушка в домашних тапках.

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