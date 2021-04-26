Горняк22: Ольга Бузова побывала на промо-вечеринке в Барнауле

Накануне барнаульский ТЦ Galaxy и его посетители встречали Ольгу Бузову. Посмотреть на артистку пришло так много желающих, что они заняли все три этажа.

Всем поклонникам пришлось немного подождать певицу, так как по дороге она попала в пробку. Однако ожидание не смутило фанатов, и когда звезда наконец-то подъехала, толпа восторженных барнаульцев, преимущественно юных, радостно встретила артистку, обступив ее.

Ольга Бузова приехала в Барнаул, чтобы провести промоакцию одного из магазинов косметики и парфюмерии. Она презентовала свою авторскую палетку теней, сфотографировалась с фанатами и раздала автографы.

Перед концертом звезда поделилась в своем Instagram фотографией, которую сделала на балконе гостиницы «Алтай». А также опубликовала снимок в автомобиле по пути в краевой центр, отметив, что «привезла хорошую погоду в Барнаул».

Фото: сообщество «Инцидент Барнаул»

Алтайская правда