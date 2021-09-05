Горняк22: В барнаульском поселке 4 сентября загорелись поля
Ландшафтный пожар Фото: pixabay.com
На кадрах видно, что огонь тянется по полю дорожкой. При этом рядом находится населенный пункт, до которого может дойти огонь
Днем 4 августа в барнаульском поселке Казённая Заимка загорелись поля, сообщает «Инцидент Барнаул».
По словам очевидцев, неизвестный сначала поджег покрышки, после чего огонь перекинулся на поле.
Сейчас на месте работают пожарные – ликвидируют возгорание. Подробности уточняются.
Ранее сообщалось, что грузовик загорелся на федеральной трассе в Алтайском крае.