Горняк22: Повар назвал основные ошибки при приготовлении шашлыка

В предстоящие майские праздники многие россияне отправятся на загородный отдых и будут жарить шашлыки. Однако, чтобы не омрачить себе времяпровождение, необходимо правильно замариновать мясо.

Повар Петр Пахомов порекомендовал использовать лук с солью для маринада. Лук надо выжать до выделения сока, а не резать его кольцами, сообщают «Известия».

Кроме того, вопреки распространенному мнению, мясо не может замариноваться за пару часов, для этого требуется более длительный период.

Также специалист посоветовал воздержаться от замачивания мяса в йогуртах и кетчупе. В этих продуктах содержится много сахара, который быстро горит. Поэтому во время приготовления шашлык может снаружи обуглиться, а внутри остаться сырым.

Алтайская правда