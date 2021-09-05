Горняк22: 23 больных COVID скончались в Алтайском крае за сутки

Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com

Всего в крае на ковид обследовано 1 983 558 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 238,0 исследования на каждые 100 тысяч жителей

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 243 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 4 сентября инфекцию выявили у 71 410 человек, в том числе у 5 036 детей до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

Ковидная статистика в Алтайском крае

23 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 20 – от ковида. За все время с начала пандемии скончались 4 797 жителей региона.

94 человека выздоровели от ковида за прошедшие сутки. С начала пандемии переболели 54 236 человек.

В госпиталях с диагнозом «коронавирус» лежат 2 684 человека.

534 пациентов сейчас находятся в ковидных госпиталях края в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Среди них 215 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

4 019 коек развернуты в регионе специально для больных коронавирусной инфекцией, свободными остаются 1 006 места.

Сейчас в Алтайском крае прививаются 638,9 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 65

Бийск – 21

Рубцовск – 17

Заринск – 9

Камень-на-Оби, Славгород и Кулундинский район – по 7

Бийский район – 6

Алейский, Михайловский, Топчихинский, Усть-Пристанский район – 5

Белокуриха, Благовещенский, Волчихинский, Залесовский, Калманский, Первомайский, Ребрихинский, Табунский , Тальменский, Усть-Калманский, Хабарский район – по 4

Егорьевский, Змеиногорский, Ключевской, Локтевский, Рубцовский, Солтонский, Третьяковский, Троицкий, Угловский район – по 3

Новоалтайск, Зональный, Мамонтовский районы – по 2

Быстроистокский, Заринский, Кытмановский, Немецкий национальный, Павловский, Поспелихинский, Суетский районы – по 1 заболевшему.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае повторился недельный антирекорд COVID-смертности.

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