Горняк22: Пожилым москвичам, привившимся от коронавируса, будут давать подарочные карты

Жителям Москвы старше 60 лет, которые вакцинировались от коронавируса, будут давать подарочные карты. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр Москвы рассказал, что обратился к бизнес-сообществу, предложив организовать сбор пожертвований на реализацию программы, которая бы стимулировала пожилых москвичей сделать прививку.

С 27 апреля жители города старше 60 лет могут получить подарочную карту номиналом в 1000 рублей либо промокод на аналогичную сумму,сообщает «Лента».

Выдавать карты будут в поликлиниках и других пунктах вакцинации. Баллы можно будет потратить на оплату в аптеках, кафе и магазинах.

Алтайская правда