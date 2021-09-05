Горняк22: В алтайском райцентре построили новый детсад за 200 млн рублей

Детский сад. Дети Фото: pexels.com

В Алтайском крае в рамках национального проекта «Демография» за три года (с 2019 по август 2021 года) завершено строительство 15 детских садов-яслей общей мощностью 3495 мест

4 сентября в райцентре Тальменка состоялось открытие нового детского сада «Маленькая страна» на 140 мест, сообщает пресс-служба правительства региона. Это один из объектов образования, построенных в рамках нацпроекта «Демография».

Сейчас строители заканчивают возведение стен третьего этажа этого здания, а на первом этаже ведут внутренние работы. На эти цели было выделено 188,7 млн рублей.

Новый детсад рассчитан на шесть групп, две из них – ясельные. Там появились игровые, спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет, оснащенный по современным стандартам. На благоустроенной территории оборудованы игровые площадки.

Ранее сообщалось, что в Новоалтайске детский сад капитально отремонтируют за 10 млн рублей.

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