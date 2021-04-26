Горняк22: 27 апреля в Барнауле отключат тепло и горячую воду в 128 жилых домах

27 апреля будет ограничена подача тепла и горячей воды у свыше 10 тыс. жителей Центрального района Барнаула. Это вызвано необходимостью начать плановый ремонт магистральной теплосети на улице Чернышевского в районе дома № 55.

С 9.00 до 21.00 ограничат подачу ресурса в 128 жилых домов, 8 школах, 5 детских садах и 4 больницах. Отключение коснется 10210 жителей, проживающих на улицах Никитина, Партизанской, Папанинцев и других. А также на проспектах Ленина, Социалистическом и Красноармейском.

За это будут установлены заглушки, которые отделят ремонтируемый участок от магистрали. Специалистам предстоит заменить 170 метров трубопроводов диаметром 500 мм. Ремонт входит в программу подготовки к отопительному сезону 2021–2022 годов.

Синоптики обещают днем 27 апреля до +15°C.

Алтайская правда