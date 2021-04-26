Горняк22: Заблудившееся послание. 41 год шло письмо в Кемерово из Алтайского края

Валерий Якупов, который отдавал воинский долг Родине в Алтайском крае, отправил послание своей родственнице в Кемерово. Однако солдат написал своей тете письмо в 1980-м году, а женщина получила его только в 2021.

Он сообщил ей в далеком1980-м году, что у него заканчивает срок службы и он скоро возвращается домой. Однако письмо дошло до адресата только спустя 41 год, сообщает РЕН ТВ.

Женщина уже давно переехала, и по указанному адресу живет другая семья. Новая хозяйка, получив послание из прошлого, рассказала о нем в соцсетях. И в скором времени уже была найдена тетя, которой племянник отослал письмо 41 год назад.

В «Почте России» сообщили, что по этому факту проводится внутренняя проверка. В компании склоняются к версии, что это чья-то шутка — ведь в почтовый ящик опустить письмо может любой.

Алтайская правда