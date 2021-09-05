Горняк22: Россиян предупредили о штрафах за хранение солений в подвалах

Банки. Консервация Фото: pexels.com

Сейчас многие дома строят со специальными помещениями для хранения, однако подвал в их число не входит — это общедомовое помещение

Россиянам напомнили о запрете хранить банки с консервацией в подвалах многоквартирных домов. За это им грозит штраф в две-три тысячи рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управляющего партнера юридической компании Freeviser Михаила Паюшина.

Он рассказал, что с 1 января в силу вступил закон о противопожарной безопасности, по которому в подвалах домов не должно находиться посторонних вещей.

«Поправки предусматривают прямой запрет на размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных предметов. Это касается не только проходов, коридоров, лестничных площадок, но и подвальных помещений. Размещение абсолютно любых предметов в МОПах, в том числе подвальных помещениях, законом запрещено. «, – сказал Паюшин

Пожарный надзор может выписать штраф управляющей компании. Однако для УК штраф составит до 15 тысяч рублей. Поэтому, как говорит собеседник, сотрудники таких компаний стараются найти жителей, чтобы переложить ответственность на них.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года в России разрешили использовать в зданиях мелкие петарды и фейерверки-фонтаны.

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