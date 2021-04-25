Горняк22: Как отпразднуют День пожарной охраны в Барнауле

24 апреля в Барнауле стартуют мероприятия, посвященные Дню пожарной охраны России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В 10:00 по центральным улицам города пройдет колонна пожарной техники различных периодов (как современная, так и ретро). Полюбоваться машинами и прочим оборудованием МЧС можно будет на площади Сахарова с 12:00.

В программу мероприятий на площади входят также: «пожарные» развлечения для детей, фотосессии с пожарными машинами, мастер-классы по оказанию первой помощи пострадавшим и многое другое. Кроме того, пришедшие смогут приобщиться к проекту «Научись спасать жизнь» и поболеть за участников «пожарных» соревнований.

«Это уникальное, зрелищное событие, которое нельзя пропустить! Будет интересно, а главное полезно, приходите и поздравьте тех, кто рискует своей жизнью ради спасения людей!», — приглашают спасатели, напоминая, что на мероприятиях действует масочный режим.

Фото: ГУ МЧС по АК

Барнаул

Алтайская правда