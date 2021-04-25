Горняк22: Алтайские полицейские посоветовали не оставлять без присмотра велосипеды

ГУ МВД Алтайского края в связи с началом велосезона призывает не оставлять велосипеды без присмотра.

Например, недавно в селе Сростки в полицию с заявлением о краже велосипеда обратилась 28-летняя жительница. Велосипед просто стоял возле здания школы. По словам потерпевшей, ущерб составил шесть тысяч рублей.

«Не следует оставлять своё имущество без присмотра. Безопаснее всего держать велосипеды в квартирах, а также в гаражах, подвалах или в специальных помещениях, куда имеет доступ ограниченный круг лиц. Оставляя двухколёсный транспорт на улице или в подъездах, используйте надёжные фиксирующие устройства!», — рекомендуют в полиции.

Алтайская правда