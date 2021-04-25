Горняк22: Почти четверть россиян собирались в отпуск между майскими праздниками

По данным опроса, проведенного порталом Работа.ру, 23% респондентов заявили, что собирались пойти в отпуск с 4 по 7 мая. Накануне президент России Владимир Путин сделал эти дни выходными.

Таким образом, в этом году майские праздники стали непрерывными. Более трети опрошенных (35%) собираются ехать в этот период на дачу. 24% респондентов намерены съездить в другой город, 4% — за рубеж.

В опросе участвовало 5000 человек. Он проводился в апреле во всех федеральных округах России.

Алтайская правда