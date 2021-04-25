Горняк22: Приметы, традиции и суеверия на Вербное воскресенье

Горняк22: Приметы, традиции и суеверия на Вербное воскресенье25.04.2021
Фото Олег БОГДАНОВ
В воскресенье, 25 апреля, православные отмечаают Вербное Воскресенье. Для России символом праздника являются веточки вербы. Пушистые веточки обычно освящают в Лазареву субботу за неделю перед Пасхой, а также на следующий день.
История праздника
Праздник связан с библейским событием – прибытием Иисуса Христа в Иерусалим. Он въехал в город на осле и многие встречали его радостными возгласами и устилали одеждой дорогу. Также люди размахивали цветами и ветками пальм, которые тоже бросали под ноги ослу.
А с понедельника начнется Страстная седмица или Страстная неделя. Это особый период жизни Церкви, самый скорбный. Это последние дни земной жизни Иисуса Христа, Его Страсти (Страдания) и распятие на кресте.
Каждый день посвящен какому-то событию из Священной истории и истории Страстей. Каждый день называется Великим: Великий Понедельник, Великий Вторник и т.д.
Обладает ли верба волшебными свойствами?
От того, что вы принесли из храма домой веточки вербы, ничего волшебного произойдет. Каких-то чудодейственных исцелений, специальных слов и ритуальных действий не в православной традиции нет.
Но есть одно «но». Верба, освященная в храме, не должна быть выброшена. Ее можно положить рядом с домашними иконами.
Если вам не нужны веточки, то сожгите. Постарайтесь не выбрасывать просто в мусорное ведро.
Приметы на Вербное воскресенье
- Светит солнце – урожай фруктов и злаков будет богатым.
- Если освятить вербу и бросить против ветра – она остановит бурю.
- Воткнуть веточку в поле – значит уберечь посевы.
- Если человек хочет избавиться от робости, нужно утром в воскресенье вбить в стену колышек из вербы.
- Бесплодной женщине, чтобы излечиться, нужно съесть несколько почек освящённой вербы.