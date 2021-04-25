Горняк22: Свыше миллиарда человек уже привились в мире от коронавируса

Более миллиарда прививок от коронавируса уже сделали во всем мире. Лидерами по числу привитых граждан стали США, Индия и Китай.

Как сообщает агентство France Press, слова которого приводят» Известия», во всем мире уже вакцинировались 1 002 938 540 жителей из 207 стран. Наибольший охват наблюдается в США, Китае и Индии. Доля этих трех стран составляет почти 60% от общего числа.

Ранее в ВОЗ заявили, что приближается пик распространения коронавируса за всю пандемию. Случаи заражения продолжают расти и в ближайшее время достигнут своих максимальных значений.

На сегодняшний день во всем мире ковидом заболело свыше 145 млн человек, скончались более 3 млн. Долгое время в анти-лидерах по количеству заболевших держатся США, Индия и Бразилия.

Алтайская правда