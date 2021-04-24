Горняк22: Канал легализации мигрантов пресечен в Алтайском крае

Суд признал мужчину и женщину из Рубцовского района виновными в организации незаконной миграции. 59-летний мужчина получил два года колонии, соучастница (в возрасте 21 года) – один год условно. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

По данным следствия и суда, в 2019 году мужчина разработал преступный план легализации мигрантов и предложил девушке поучаствовать. Ее задачей было находить женщин, готовых примерно за 30 тысяч рублей вступить в фиктивный брак с иностранным гражданином. Сами иностранцы платили за это до 100 тысяч рублей.

Эти браки уже признаны судом фиктивными и аннулированы.

Фото: fsb.ru

Рубцовский район

Алтайская правда