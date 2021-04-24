Горняк22: Онищенко предложил отменить выходные и праздники

Бывший глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире радиостанции «Говорит Москва» предложил сделать большинство праздников рабочими днями.

«Если мы хотим быть передовой страной, нам надо подавляющее большинство праздников сделать рабочими днями <…> Если мы не будем работать, не будет экономики», заявил он.

Геннадий Онищенко указал, что раньше, например День Победы, международный женский день или день защитника Отечества были рабочими. По мнению депутата, не все праздники следует превращать в выходные.

Отметим, что заявление Онищенко было сделано на фоне обсуждения возможности добавить к майским праздникам несколько выходных.

Фото: duma.gov.ru

Алтайская правда