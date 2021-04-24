Горняк22: Нерабочие дни в начале мая станут непрерывными

Президент РФ Владимир Путин пообещал сделать выходные в начале мая непрерывными. Об этом его попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Она предположила, что во время майских праздников люди будут ездить на дачи и за город по нескольку раз – уезжать на выходные, возвращаться и снова ехать. В связи с этим, главный санитарный врач выразила опасение, что риск заражения может увеличиться.

«Собственно, наше предложение, чтобы эти дни были непрерывными. Если бы это было возможно, это позволило бы сделать эпидемиологический прогноз более стабильным. И, конечно же, дать возможность людям побыть на свежем воздухе и отдохнуть, потому что все об этом отдыхе мечтают, и я думаю, что все такого отдыха бы ждали. В эпидемиологическом плане это было бы очень значимым решением для того, чтобы дальнейший эпидемиологический этап был более стабилен. Я прошу вас очень нас поддержать», — обратилась к главе государства Анна Попова.

Владимир Путин ответил согласием и пообещал подписать соответствующий указ сегодня же.

Фото: kremlin.ru

Алтайская правда