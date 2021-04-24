Горняк22: В Алтайском крае сформировали единый реестр ЗАГС

23 апреля на заседании правительства Алтайского края, которое провел Губернатор Виктор Томенко, обсуждался вопрос централизованного хранения данных об актах гражданского состояния.

«Использование сведений из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния стоит первоочередной задачей для краевых органов исполнительной власти и муниципальных образований при оказании государственных и муниципальных услуг», — отметил глава региона.

Как рассказала начальник краевого управления юстиции Оксана Грохотова, Алтайский край занял 13 место среди российских регионов по конвертации записей актов гражданского состояния. Таковых насчитывалось 10,7 млн. Все работы по их оцифровке завершены досрочно – еще в ноябре минувшего года.

Чиновница также отметила, что централизованное хранение данных и юридически значимый электронный документооборот способствуют повышению доступности получения государственных услуг гражданами, сокращают временные и материальные издержки.

Фото: altairegion22.ru

Алтайская правда