Горняк22: День рождения газировки отмечается 24 апреля

24 апреля – день рождения газировки. Именно в этот день в 1833 году она была запатентована в США.

Изобретение принадлежит химику, богослову и философу Джозефу Пристли. Однажды он наблюдал за работой пивоварни и заинтересовался, что за пузырьки выделяются при сбраживании сусла. Ученый собрал этот газ в специальных контейнерах с водой, которые разместил над варящимся пивом. Джозеф попробовал получившуюся жидкость и был приятно удивлен – резковатый вкус воды с газом ему понравился.

Первую бутылку газированной воды он выпустил в 1776 году. Правда, запатентовать изобретение не удавалось еще долго.

Алтайская правда