Горняк22: 1000 алтайских полицейских провели профилактику среди подростков

Сотрудники полиции Алтайского края провели оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор» среди несовершеннолетних. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мероприятие прошло с 15-го по 21-ое апреля. Оно было направлено на предупреждение попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную деятельность и незаконные массовые акции. Также акция преследовала цель противодействовать проникновению в подростковую среду информации, пропагандирующей насилие в образовательных организациях.

964 полицейских и 517 представителей муниципальных органов системы профилактики посетили 1564 состоящих на учете подростков, в том числе 604 входящих в состав групп антиобщественной направленности. С ними и их родителями проведены профилактические беседы.

Проверено 844 мест концентрации несовершеннолетних, в образовательных учреждениях проведено 1048 лекций по вопросам ответственности за участие несовершеннолетних в незаконных публичных мероприятиях и рассказано о законах, касающихся противодействия экстремистской и террористической деятельности.

По итогам акции на учет поставлено 19 групп несовершеннолетних антиобщественной направленности общей численностью 40 участников. В органы системы профилактики направлено 16 материалов для принятия необходимых мер по устранению причин и условий, способствующих безнадзорности несовершеннолетних.

Фото: соцсети МВД

Алтайская правда