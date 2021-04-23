Горняк22: К сети МегаФона теперь можно подключиться по дороге на дачу

Жители Алтайского края стали чаще самостоятельно подключаться к услугам связи. За последние полгода количество активаций SIM-карт через мобильное приложение МегаФона выросло в 2 раза.

Возможность купить SIM-карту в магазине шаговой доступности и самому подключиться к мобильной сети МегаФон предложил еще в прошлом году – для безопасности абонентов во время пандемии. Жители Алтайского края оценили этот формат – он становится более востребованным, а география проекта активно расширяется. Компания увеличила список мест продаж SIM-карт с саморегистрацией в крае уже до 1250 торговых пунктов.

«Подключиться к МегаФону сейчас можно прямо по дороге даже на АЗС, не меняя привычного маршрута – это особенно важно в преддверии сезона отпусков, который многие жители Барнаула и края предпочитают проводить на даче или в поездках к родным и близким. Если в любимом месте отдыха мобильный интернет другого оператора показывает низкие скорости, вы всегда можете купить SIM-карту МегаФона и активировать ее буквально в течение 5 минут. К началу летнего сезона мы на 30% увеличили покрытие сети 4G, чтобы даже за городом наши абоненты могли пользоваться быстрым доступом в интернет», – отметил директор Алтайского регионального отделения МегаФона Дмитрий Сидоренко.

Приобрести SIM-карту МегаФона с саморегистрацией можно в 150 населенных пунктах Алтайского края. Особенно удобен такой формат жителям небольших деревень, таких как Бобровка, Клепчиха, Фирсово и др., потому что теперь им больше не нужно ехать в салон связи в районный центр.

Покупка SIM-карты в магазине не отличается от приобретения обычных товаров: предоставлять продавцу паспорт и подписывать бумажный договор не нужно. Оформление и активация SIM-карты происходит дистанционно, через Госуслуги или приложение МегаФона, и занимает 5-10 минут. Абонент может перейти в сеть МегаФона даже с сохранением номера и выбрать любой из действующих тарифов оператора, в том числе из обновленной тарифной линейки #БезПереплат с «копилкой» неизрасходованных гигабайтов и минут, защитой от нежелательных подписок, возможностью подключить и «раздавать» безлимитный интернет, а также оставаться на связи при отрицательном балансе.

Заказать SIM-карту с саморегистрацией можно и не выходя из дома: такая услуга доступна в интернет-магазине МегаФона и других онлайн-площадках, в том числе WildBerries, OZON, e2e4, Яндекс Маркет.

На правах рекламы

Алтайская правда