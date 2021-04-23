Горняк22: Руководитель библиотеки прокомментировала культурную составляющую послания президента

По словам директора краевой универсальной научной библиотеки им В.Я. Шишкова Татьяны Егоровой, для сотрудников отрасли очень важна реалистичность послания и направленность на людей, на конкретного гражданина.

— Помощь музеям, библиотекам — разворот к человеку, именно через поддержку этой сферы, — отметила Татьяна Егорова. — Президент сказал о выделении конкретного финансирования. Конечно, сумма не закроет все наши потребности. Но это очень серьезная мера, значит, государство видит наши нужны.

По мнению руководителя библиотеки, последнее время наблюдается системный подход по обновлению материально-технической базы учреждений культуры. К примеру, сейчас рассматривается вопрос о возобновлении поддержки при укомплектовании библиотек.

— Тема обсуждается на уровне федерации. Надеемся на ее положительное решение, так как у нас большие планы. В целом, все те проекты, которые уже реализуются, беспроцентные. И послание еще раз подтвердило линию на их продолжение, — подчеркнула Татьяна Егорова.

Алтайская правда