Горняк22: Минтруд обдумывает увеличение майских праздников

Министерство труда РФ рассматривает идею увеличения количества майских выходных, передают «РИА Новости» со ссылкой на слова главы ведомства Антона Котякова.

«У нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли», — пояснил чиновник.

Ранее озвучивались предложения увеличить майские праздники за счет сокращения новогодних (на четыре дня). Согласно этому плану, в мае предлагалось отдыхать с 1 по 9 число.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков возможность продления майских праздников не подтвердил.

Алтайская правда