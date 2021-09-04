Горняк22: В Барнауле на четыре дня закроют проезд на участке улицы Никитина

Знак "Дорожные работы" Фото: pixabay.com

Администрация просит участников дорожного движения быть внимательными, планируя поездки, выбирать заранее маршруты объезда

В Барнауле на четыре дня перекроют движение на участке улицы Никитина. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Проезд будет закрыт с 8.00 6 сентября до 8.00 10 сентября по всей ширине проезжей части улицы в районе здания №36, где находится учебно-административный корпус МФЦ.

Уточняется, что в это время здесь будут проходить работы по строительству тепловой сети.

Ранее «Толк» сообщал о том, что огромная яма на две полосы появилась на дороге в центре Барнаула.

ТОЛК