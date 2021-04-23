Горняк22: Жительница Барнаула стала «Женщиной года 2020»

Жительница Барнаула Ирина Яковенко стала победительницей конкурса «Главные женщины 2020», разделив первое место с жительницей Новосибирска Еленой Труновой.

«Я не гналась за победой, не ставила себе такой цели вообще! Мой мотив был показать женщинам бизнеса свой пример, чтобы мышление и восприятие расширилось, появилось осознание, что люди бывают разные, по-разному выглядят, но это никак не влияет на профессионализм. Утром открою глаза и на ежедневный вопрос: «Счастлива ли я сегодня?» однозначно отвечу себе: «ДА!», чего и вам желаю!» – написала Ирина Яковенко в своем Instagram.

В конкурсе участвовало более 150 женщин. Жюри оценивало их стиль, философию, личностные качества, успехи в бизнесе и др.

У Ирины Яковенко трое детей. В 2007 году она получила в аварии травму позвоночника и теперь передвигается в инвалидной коляске. Она также является основателем барнаульского фитнес-клуба MyBodyTec.

Фото: скриншот

Барнаул

Алтайская правда