Горняк22: Двухлетний мальчик умер на следующий день после Манту

Укол. Препарат Фото: pixabay.com

По словам родителей ребёнка, у их сына никогда не было проблем со здоровьем. Причину смерти мальчика установит экспертиза

В Санкт-Петербурге двухлетний мальчик умер на следующий день после постановки пробы Манту, сообщает «КП».

Родители ребёнка рассказали, что накануне сыну сделали укол на реакцию Манту. После этого у мальчика поднялась температура. Сначала они самостоятельно сбивали жар, но когда ребёнок начал задыхаться, вызвали скорую помощь.

Прибывшие врачи пытались спасти ребенка, но после реанимационных действий констатировали смерть.

По предварительным данным, во время укола медики занесли ребёнку инфекцию. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Красноярском крае двое детей умерли после ужина роллами. Третьего ребёнка врачам удалось спасти.

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