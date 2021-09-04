Горняк22: Более 71 тысячи жителей Алтайского края заболели коронавирусом с начала пандемии

Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com

Всего в России сейчас 6,956 млн заразившихся коронавирусом. Среди заболевших умерли 184,8 тыс. человек. Привились сейчас 24,8% от общего населения страны (83-е место среди стран мира)

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 245 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на 3 сентября заболела 71 167 человек, в том числе 5 018 детей в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

536 пациентов сейчас находятся в ковидных госпиталях края в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В том числе 212 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

25 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 23 – от ковида. За все время с начала пандемии скончались 4 774 жителя региона.

335 жителей Алтайского края выздоровели от коронавируса за последние 24 часа. С начала пандемии выздоровели 54 142 человека.

Больше всего в регионе зараженных коронавирусом в Барнауле – 25 222. На втором и третьем местах – Бийск (6 273) и Рубцовск (4 854).

Всего в крае развернуто 4 019 коек для ковидных больных, из них на сегодняшний день свободно 1 002 места.

На утро 3 сентября в Алтайском крае прививаются 635,8 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 67,

Рубцовск – 14,

Бийск – 13,

Камень-на-Оби – 8,

Новоалтайск – 7,

Славгород-6,

Алейск и Заринск – по 5,

Локтевский и Шипуновский районы – по 4,

Алейский, Бурлинский, Егорьевский, Залесовский, Змеиногорский, Зональный, Косихинский, Кулундинский, Кытмановский, Немецкий национальный, Павловский, Ребрихинский, Рубцовский, Смоленский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский и Усть-Калманский районы – по 3,

Белокуриха, Алтайский, Бийский, Благовещенский, Быстроистокский, Волчихинский, Ельцовский, Калманский, Красногорский, Курьинский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Первомайский, Петропавловский, Поспелихинский, Солонешенский, Солтонский, Суетский, Тальменский, Троицкий, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский и Целинный районы – по 2, Завьяловский, Заринский, Ключевский, Краснощековский, Крутихинский, Романовский, Тогульский и Чарышский районы – по 1.

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