Горняк22: В Рубцовске угонщики утопили автомобиль, скрываясь от экипажа ДПС

Фото с места ЧП Фото: Рубцовск.инфо

Сейчас по данному делу ведется разбирательство — выясняются причины и обстоятельства случившегося. Угнанный автомобиль достали из реки

Ночью 3 сентября в Рубцовске произошла погоня: трое мужчин, скрываясь от экипажа ДПС, угодили в реку, сообщает «Рубцовск. инфо».

Как стало известно, около 2.00 ночи в полицию сообщили об угоне автомобиля ВАЗ, который был припаркован возле дома на улице Светлова. Сотрудники полиции объявили план-перехват. На одной из улиц они заметили угнанный автомобиль и начали его преследовать. скрываясь от преследователей, угонщики направились к реке Алей и съехали с берега в воду.

Находившиеся в машине люди покинули авто и стали убегать от полицейских, но вскоре были пойманы силовиками.

Ранее сообщалось, что житель Алтайского края угнал «восьмёрку» и подарил её другу.

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