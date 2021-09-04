Горняк22: Итальянский муж Азизы оказался россиянином из Липецка

Азиза Фото: instagram.com/azizamuhamedova

Эксперты шоу усомнились в намерениях супруга певицы и заподозрили мужчину и его семью в мошенничестве. Мать Лортэ в прошлом занималась аферами с недвижимостью

В эфире шоу «Прямой эфир» стало известно, что итальянский муж певицы Азизы Алессандро Лортэ на самом деле уроженец Липецка Александр Соколов.

Оказалось, что мужчина жил в Липецке вместе с мамой и братом, а затем переехал Италию, где якобы открыл успешный ресторан. По словам знакомой, семья Алессандро на мели, им необходимы деньги, которые есть у Азизы.

«Саша говорил маме: «Я не хочу жениться, она старая и страшная. Но мама заставила. Он ничего не решает вообще. Азиза ему купила два костюма на свадьбу. Она знает, что он не ресторатор», – рассказала женщина.

Сама артистка прокомментировала разоблачение мужа в своем аккаунте в Instagram.

«Вороны каркают в студии. А я и мой супруг сочиняем новые песни. Ты мой рассвет, счастье мое. Заказчики программы перестарались. А мы вдоволь насмеялись», – написала певица.

Ранее «Толк» сообщал, что 57-летняя Азиза показала фото со свадьбы. Этот брак стал первым официальным в жизни суперзвезды 1990-х.

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