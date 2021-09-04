Горняк22: В Республике Алтай планируют открыть два новых аэродрома

Взлетно-посадочная полоса Фото: pixabay.com

По словам главы региона Олега Хорохордина, турпоток на Алтай растет с большой прогрессией, а аэропорт в Горно-Алтайске претендует на статус международного терминала

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что в регионе собираются открывать новые аэродромы, сообщает «Политика сегодня».

По его словам, юг региона сейчас не нуждается в новых аэропортах. А вот в райцентре Улаган, а также у Телецкого озера запланировано открытие аэродромов.

«Между Горно-Алтайском и удаленным районом – Кош-Агачским – авиасообщение налажено. Самолеты малой авиации осуществляют туда рейсы с прошлого года. Этого достаточно. Другое дело, что мы будем открывать еще два аэродрома», – рассказал Хорохордин.

Ранее рейс «Москва – Горно-Алтайск» приземлился в аэропорту Барнаула из-за тумана. Самолет должен был сесть в Республике Алтай в 07.50 по местному времени.

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