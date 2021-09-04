Горняк22: В Алтайском крае повторился недельный антирекорд COVID-смертности

Смертность Фото: pixabay.com

Смертность среди инфицированных ковидом по-прежнему остается высокой. В среднем каждые 24 часа в регионе умирают по 23–26 человек, зараженных коронавирусом

174 жителя Алтайского края, зараженных коронавирусной инфекцией, умерли за прошедшую неделю – с 28 августа по 3 сентября. Непосредственно жертвами вируса стали 143 пациента, еще 31 человек скончался от осложнений на фоне ковида.

Неделей ранее, когда наблюдалось небольшое снижение ковидной смертности, в регионе произошло 166 смертей среди инфицированных (130 – от вируса). Сейчас же эти показатели вновь вернулись к пиковым значениям пандемии.

Так, недельный антирекорд по смертности сейчас снова повторился – ранее 174 смерти за семь дней в Алтайском крае произошли с 14 по 20 августа 2021 года.

Наибольшее количество смертельных случаев среди зараженных на прошедшей неделе отмечено за сутки 28, 31 августа и 2 сентября – по 26 (это по-прежнему самая высокая цифра летальных исходов среди ковид-больных). Минимальное суточное количество смертей зафиксировано 30 августа – 23 случая.

На 3 сентября в Алтайском крае произошло уже 4 774 смертельных случая среди больных коронавирусной инфекцией (все умершие – взрослые):

3 636 – от COVID-19;

1 138 – от осложнений, вызванных вирусом.

За последние 24 часа в Алтайском крае выявили 245 новых случаев коронавирусной инфекции, 25 человек умерли, 335 выздоровели, в тяжелом состоянии находятся 536 пациентов.

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