Горняк22: Теплая и ветреная погода ожидается 4 сентября в Алтайском крае

Цветы. Погода Фото: Виталий Барабаш

Погода в Алтайском крае и Барнауле порадует теплыми выходными: местами воздух прогреется до +30 градусов, осадков не будет

Погода в Алтайском крае

Дневная температура воздуха 4 сентября в регионе составит +23…+28 градусов. Осадков не ожидается. Утром местами по востоку возможен туман. Ветер подует северо-восточный, 2-7 м/с, порывы достигнут 12 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

Погода в Барнауле

В краевом центре в субботу потеплеет до +24…+26 градусов. В этот день без осадков. Северо-восточный ветер подует со скоростью 2-7 м/с, с порывами до 12 м/с.

Летний привет

В последующие дни в Алтайском крае потеплеет ещё больше – в воскресенье, 5 сентября, ожидается до +31 градуса, а в понедельник – уже до +32. Согласно прогнозу синоптиков, летнее тепло продержится до среды-четверга.

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