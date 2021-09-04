Горняк22: В России перечислили самые некачественные продукты и товары

Пельмени Фото: pixabay.com

По словам главы Роскачества, после проверок производители в 96% в первые полторы недели сообщают ведомству о коррекционных мероприятиях

Пельмени, мед и школьная форма оказались самыми некачественными социально значимыми товарами в стране, заявил глава Роскачества Максим Протасов, сообщают «Известия».

«Пельмени – сложный продукт. Он смесовый, требующий особых режимов хранения, не самый простой в производстве. В этой категории высока доля нарушений», – рассказал он.

По его словам, в список некачественных продуктов также попал мед. Во время проверок в товаре выявили высокий уровень антибиотиков из-за неправильного лечения пчел.

«Минсельхоз и Россельхознадзор пытаются привить пасечникам навыки правильного лечения пчелы. Так как их в стране много, это непростая работа, но мы ее активно проводим», – подчеркнул Протасов.

Кроме того, глава Роскачества отметил, что в России многие производят школьную форму низкого качества: ткань одежды не соответствует маркировке, не дышит и не пропускает влагу.

Ранее «Толк» сообщал, что сайт iHerb могут заблокировать в России по решению суда Барнаула. На ресурсе насчитали на более 2 тысяч позиций, нарушающих российские законы.

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