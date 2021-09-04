Горняк22: Что обязательно нужно сделать 4 сентября: народные приметы на Агафона

Осень Фото: pixabay.com

На Руси 4 сентября наши предки охраняли гумна от лешего, задабривали домовых, просили помощи у святого Агафона и пекли пироги

4 сентября отмечается народно-христианский праздник «Агафон Огуменник». По-другому его называют «Потехи лешего», «Агафон» и «Агафонов день». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 4 сентября

На Агафона наши предки собирались на охрану гумна от лешего. Гумно – это место для хранения и различной обработки зерна.

Собираясь в караул, жители сел и деревень обязательно просили помощи у святого Агафона.

Хозяйки дома 4 сентября задабривали домовых. Они пекли пироги и оставляли их в овине, чтобы духи выходили в ночное время суток и больше не вредили своим хозяевам.

Народные приметы 4 сентября

Весь день было солнечно – такая погода продержится до конца месяца.

4 сентября в лесу мало грибов, а орехов много – зима будет холодной и снежной.

Если тепло и летит паутина, то осень будет теплой, а снег выпадет не скоро.

При заходе солнца небо затягивается облаками с севера — к ветрам.

Южный ветер — к теплу, восточный — к вёдру, западный — к дождю, северный — к стуже.

Фазаны ищут укрытия в чащобе — к непогоде.

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ТОЛК