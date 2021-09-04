Горняк22: «Шан-Чи и легенда десяти колец»: сюжет, актерский состав и первые отзывы

Фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец" Фото: Скриншот видео

В сентябре на большие экраны выходит фантастический боевик «Шан-Чи и легенда десяти колец» о супергерое китайского происхождения, который сняла вселенная Marvel

Дата выхода фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец»

Фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» вышел в прокат 2 сентября 2021 года.

Сюжет фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец»

В главной роли – простой парень Шон, который живет в США и работает парковщиком дорогих автомобилей. По вечерам он вместе со своей подругой Кэти развлекался в караоке. Их жизнь резко меняется, когда на Шона нападают бандиты и воруют у него амулет, подаренный матерью.

На самом деле Шон владеет целым набором боевых искусств и является сыном могущественного Вэньву по прозвищу Мандарин. Юноша узнает, что у него есть сестра, которая находится на другом конце земного шара и нуждается в спасении.

Теперь мастеру боевых искусств предстоит противостоять призракам из собственного прошлого, по мере того, как его втягивают в паутину интриг таинственной организации «Десять колец».

Актерский состав фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец»

Главную роль исполнил актёр китайского происхождения Симу Лю («Пространство», «Чёрная материя»). В фильме также снимались Мишель Йео («Мемуары гейши», «Пекло»), Бен Кингсли («Ганди», «Остров проклятых»), Бенедикт Вонг («Мстители: Финал», «Марсианин»), Аквафина («8 подруг Оушена», «Джуманджи: Новый уровень») и многие другие.

Первые отзывы о фильме в Сети

«Сюжет в целом типичный marvel, то есть концовка очень предсказуемая, но свой восточный колорит фильм имеет».

«В киновселенной Marvel началась новая фаза, теперь это по-настоящему заметно».

«Студии удалось создать свою первую сказку. С легендами, волшебством и национальным колоритом. Это прекрасное путешествие в экзотическую для нас культуру».

«Фантастический боевик может похвастаться отлично поставленными драками, резвыми полетами камеры, добротной актерской игрой и неплохими шутками».

«Новый для меня режиссер показал достойную работу».

Источник

ТОЛК