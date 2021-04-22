Горняк22: В парке «Юбилейном» после схода снега обнаружили человеческий скелет

По информации из соцсетей, в барнаульском парке «Юбилейном» в ручье нашли человеческий скелет. Его обнаружил местный житель, который вечером шел через территорию парка.

19 апреля неприятную находку обнаружил 43-летний барнаулец, который возвращался через парк домой, сообщает паблик «Барнаул 22». Скоре всего, останки обнажились после схода снега. И, судя по внешнему виду, они лежали в парке давно.

Была вызвана полиция, и тело забрали на экспертизу. Сейчас устанавливают личность погибшего человека.

Барнаул

Алтайская правда